L’Iran riapre gli stadi alle donne: potranno assistere ad una partita del campionato di calcio

Importante svolta in Iran! Il governo ha deciso di permettere alle donne iraniane di guardare il campionato nazionale di calcio all’interno dello stadio per la prima volta in oltre quattro decenni.

A comunicarlo è stato un portavoce del ministero dello Sport: circa il 30 per cento dell’Asadi Stadium di Teheran, che equivale a circa 28.000 biglietti, sarà messo a disposizione del pubblico femminile per il match di massima serie tra l’Esteghlal di Teheran e il Mes Kerman, che si giocherà giovedì prossimo.

Se le donne risponderanno ‘presente’ allora potrebbe essere concessa qualche altra occasione alle iraniane, che nel 2019 hanno potuto assistere per la prima volta ad una partita, a Teheran, dalla Rivoluzione islamica del 1979.