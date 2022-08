Confermato l’obbligo di vaccinazione per entrare negli USA: Djokovic non parteciperà agli US Open

SportFair

A poche ore dal sorteggio degli US Open arriva un’importante notizia. Uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni è stata la presenza o meno di Novak Djokovic nell’ultimo Slam della stagione e, finalmente, oggi, è arrivato il ‘verdetto’ tanto atteso.

Il tennista serbo non potrà scendere in campo nello Slam statunitense a causa della sua posizione sul vaccino anti-Covid. Nei giorni scorsi si pensava che per Djokovic ci sarebbe potuta essere qualche chance grazie ad un allentamento delle regole americane legate al Covid, ma il Centro di Controllo e di Prevenzione delle Malattie statunitense ha confermato infatti l’obbligo di vaccinazione per entrare negli Usa.

Per questo motivo il serbo non potrà fare accesso negli States e quindi non potrà partecipare agli US Open.

“Per i cittadini non statunitensi è obbligatorio mostrare la prova di vaccinazione completa prima di imbarcarsi su qualsiasi volo per gli Stati Uniti”, spiega la legge statunitense.