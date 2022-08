Divorzio Icardi-Wanda Nara? L’attaccante allo scoperto con un messaggio su Instagram | FOTO

SportFair

Wanda Nara e Mauro Icardi sono sempre più chiacchierati. A un anno esatto dalle prime voci di crisi, si riaccendono i riflettori sulla coppia. Il calciatore è in trattativa per una cessione di mercato, l’esperienza con la maglia del Psg è destinata a concludersi. Nella giornata di oggi sono circolate tantissime voci sulla volontà della showgirl di chiedere “il divorzio, non ne posso più”.

“Sono venuta qui in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ​​biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non posso più continuare così e perché ho chiesto il divorzio”, queste le parole di Wanda Nara nel messaggio vocale trasmesso durante il programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana”.

Subito dopo è arrivata la risposta di Mauro Icardi, l’attaccante ha pubblicato una Storia su Instagram: “non so chi mi fa sentire più dispiaciuto, se chi inventa le cose della mia vita o chi ci crede”.