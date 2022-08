Disastro Ferrari in Ungheria: “avevano le hard?”, Hamilton, Vertappen e Russell se la ridono sotto i baffi | VIDEO

SportFair

Max Verstappen ha vinto ieri pomeriggio il Gp d’Ungheria, conquistando l’ottava gara della stagione 2022, dopo una pazzesca rimonta dalla 10ª posizione. Dietro di lui, sul podio, ancora una volta le Mercedes di Hamilton e Russell, così come accaduto a Le Castellet, in Francia.

A fare clamore è il flop della Ferrari. Il team di Maranello ha avuto difficoltà ieri in pista e la strategia sta facendo molto discutere. Mattia Binotto ha dichiarato che la strategia viene in secondo piano rispetto ai problemi della macchina, che non è stata competitiva come speravano, ma intanto la scelta delle hard, gomme che nemmeno la Pirelli aveva preso in considerazione per la gara di ieri, fa parlare tutti nel Circus, anche i primi tre classificati del Gp d’Ungheria.

Nella stanza pre-premiazione, infatti, Verstappen, Hamilton e Russell, se la ridevano ieri, dopo la gara, riguardando le immagini delle Ferrari. Hamilton ha chiesto ai suoi colleghi: “avevano le hard?”, la reazione di Verstappen e Russell è stata uguale, i due piloti hanno risposto ‘sì’ con una brevissima ma intensa risata.