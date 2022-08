SportFair

La stagione 2022/23 di Serie A inizia col piede sbagliato. La piattaforma streaming Dazn ha manifestato subito dei problemi e nella prima domenica di sfide non è mancato un malfunzionamento.

Questa sera, proprio mentre scendono in campo Salernitana, Roma, Spezia ed Empoli, Dazn non funziona. Il sito di streaming registra dei malfunzionamenti e in tantissimi in tutt’Italia non riescono a vedere le partite.