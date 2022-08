Daniel Ricciardo e McLaren si separano, l’annuncio sui social: “sarà l’ultimo anno con questo team”

SportFair

“È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni“, con queste parole Daniel Ricciardo ha annunciato, con un video sui social ,congiunto ad un comunicato sul sito ufficiale del suo attuale team, l’addio a McLaren..

“Ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak e Andreas abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine di questa stagione. Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito, ma indipendentemente da ciò che porterà questo prossimo capitolo, non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro che ho dato alla McLaren, in particolare la vittoria a Monza, la scorsa stagione. Mi è piaciuto lavorare con tutti alla McLaren sia a bordo pista che a Woking e darò il massimo dentro e fuori pista mentre ci godiamo insieme il resto della stagione. Non sono mai stato così motivato a competere e a far parte di uno sport che amo così tanto e non vedo l’ora di quello che verrà dopo“, ha concluso l’australiano.