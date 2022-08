Cristiano Ronaldo-United, tutti i retroscena: dalla richiesta a ten Hag alla fuga da Old Trafford

SportFair

E’ sempre più alta la tensione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. La tregua è durata pochissimo, durante l’amichevole contro il Rajo Vallecano si sono registrati altri momenti di grande nervosismo. Il portoghese ha chiesto la cessione ai Red Devils, l’ex Juventus non è soddisfatto della squadra e del rapporto con il gruppo. L’ultima stagione è stata molto negativa dal punto di vista personale e di squadra e si è conclusa con la mancata qualificazione in Champions League. Ronaldo si è messo in contatto con altri club per firmare un nuovo contratto, la situazione è ancora in fase di evoluzione e l’intenzione di Cr7 è quella di disputare ancora la Champions League.

La partita amichevole contro il Vallecano si è conclusa sul risultato di 1-1 e dall’Inghilterra sono emersi nuovi retroscena proprio sul portoghese. Ronaldo si sarebbe proposto per giocare dal primo minuto, un po’ contro la volontà del tecnico ten Hag. L’attaccante è stato sostituito all’intervallo e non avrebbe gradito la scelta del tecnico olandese, da qui la decisione di lasciare lo stadio dopo la doccia senza aspettare i compagni. Il comportamento di Cr7 ha indispettito i dirigenti, staff e calciatori del Manchester United. Durante il primo tempo ten Hag avrebbe chiamato a raccolta la squadra spiegando alcuni movimenti: Cristiano Ronaldo si sarebbe dimostrato in disaccordo, allargando le braccia e scuotendo la testa. Altri segnali di una rottura sempre più evidente.