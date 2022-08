Cristiano Ronaldo torna in Italia? Mendes in contatto col Napoli da oltre un mese

SportFair

E’ ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo: il calciatore portoghese è uno dei più chiacchierati dell’estate per via della sua incertezza nel rimanere al Manchester United.

Mentre l’attaccante continua ad allenarsi con la sua attuale squadra, il suo staff lavora per trovargli una nuova sistemazione. Si è chiusa la strada dell’Olympique Marsiglia, ma intanto spuntano nuovi rumors per un clamoroso ritorno in Italia.

Secondo Tuttosport, infatti, Mendes è in contatto col Napoli da oltre un mese, ma per avere il portoghese nella squadra partenopea servirebbe la partenza di Osimhen.

Intanto CR7 ha pubblicato un nuovo post sui social: “lavorare e restare concentrati“.