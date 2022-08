“Ha alzato le mani nello spogliatoio della Juventus! Chiesa dovrebbe parlare”: la rivelazione su Cristiano Ronaldo

SportFair

Cristiano Ronaldo è il calciatore più chiacchierato del momento e non solo per questioni di mercato. Oggi, il portoghese del Manchester United è finito sotto i riflettori per un episodio avvenuto quando era un giocatore della Juventus, reso noto solo nelle ultime ore.

Massimo Mauro, ex calciatore, commentatore e dirigente sportivo, è intervenuto a Pressing e ha raccontato di quando CR7 ha alzato le mani verso un suo compagno ai tempi di Andrea Pirlo.

“Cristiano Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juventus, Federico Chiesa dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Per questo motivo, l’allenatore, Andrea Pirlo, alla sua ultima sulla panchina bianconera, non lo fece giocare”, queste le parole di Massimo Mauro che non mettono di certo in una buona posizione CR7. Stando alle parole del commentatore sportivo, sarebbe Chiesa, la ‘vittima’ di Ronaldo.