I convocati dell’Italia per gli Europei di ciclismo: Dainese e Nizzolo per la volata, Filippo Ganna farà la prova in linea ma non la cronometro

Si avvicina un altro appuntamento importante legato al mondo del ciclismo: i campionati Europei in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 21 di agosto. Le squadre su strada, mountain bike, pista e BMX freestyle si preparano per il grande appuntamento. I CT Daniele Bennati, Marco Villa, Marco Velo, Mirko Celestino, Paolo Sangalli e Federico Ventura hanno diramato le convocazioni.

Per quanto riguarda il settore maschile della strada i Ct hanno preso deicisioni importanti: Filippo Ganna non disputerà la crono, ma sarà al via della corsa in linea. “Abbiamo scelto gli uomini più adatti ad un percorso veloce, con circa 800 metri di dislivello. La mia selezione si è basata su una serie di parametri: le caratteristiche, i risultati ottenuti durante l’anno e le gare che hanno preceduto l’impegno continentale come il Tour de France, il Giro di Polonia, la Vuelta Burgos. Abbiamo optato per i ragazzi più in forma”, ha dichiarato Bennati come riporta Federciclismo.

I CONVOCATI DELL’ITALIA NELLA PROVA IN LINEA MASCHILE

Alberto Dainese – Team DSM

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Matteo Trentin – UAE Team Emirates

Jonathan Milan – Bahrain Victorius

Giacomo Nizzolo – Israel Premier Tech

Luca Mozzato – B&B Hotel – Ktm

Jacopo Guarnieri – Groupama FDJ

Filippo Baroncini – Trek Segafredo

In merito alla prova a cronometro, la decisione è stata quella di affidarsi a due nomi:

Mattia Cattaneo – Quick Step Alpha Vinyl Team

Matteo Sobrero – Bike Exchange Jayco

I CONVOCATI DELL’ITALIA DI CICLISMO SU PISTA

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Rachele Barbieri – Fiamme Oro

Liam Bertazzo – Team Maloja Pushbikers

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Elena Bissolati – Cicli Fiorin ASD

Davide Boscaro – Gs Fiamme Azzurre

Matteo Donegà – CTF

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre

Manlio Moro – Zalf Euromobile Desiree Fior

Stefano Moro – GS Fiamme Azzurre

Daniele Napolitano – Colpack Ballan

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi – Arvedi Cycling ASD

Davide Plebani – GS Fiamme Oro

Michele Scartezzini – Fiamme Azzurre

Matteo Tugnolo – BMX Vigevano La Sgommata

Miriam Vece – Centro Sportivo Esercito

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

Silvia Zanardi – Bepink

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA PROVA IN LINEA DONNE

Elisa Balsamo – Trek Segafredo

Marta Bastianelli – Fiamme Azzurre – UAE Team Emirates

Rachele Barbieri – Fiamme Oro – Liv

Maria Giulia Confalonieri – Fiamme Oro – Ceratizit WNT Pro Cycling

Barbara Guarischi – Movistar

Elena Cecchini – SDS Works – Fiamme Azzurre

Ilaria Sanguineti – Valcar – Travel Service

Arianna Fidanza – Bike Exchange Jayco

