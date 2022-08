Contatto Alonso-Hamilton dopo il via in Belgio! Lewis si ritira, lo sfogo di Alonso: “sa guidare solo quando è primo” | VIDEO

SportFair

Il Gran Premio del Belgio è iniziato subito col botto! Carlos Sainz è stato autore di una partenza perfetta, mentre Sergio Perez non è riuscito a far bene come il suo rivale della Ferrari, perdendo posizioni.

Ne ha approfittato subito Fernando Alonso, secondo alle spalle di Sainz, ma lo spagnolo, al primo giro, ha dovuto fare i conti con un incidente con Lewis Hamilton, che lo ha portato a perdere posizioni e lasciare spazio ad un fortunato Perez.

Hamilton, nel tentativo di sorpasso su Alonso, è salito sulla sua sua gomma, sollevandosi con la sua Mercedes e finendo fuori pista. Il britannico è riuscito a tornare in gara, ma poco dopo è stato costretto a rallentare e fermarsi, ritirandosi dal Gp del Belgio, per una importante perdita di olio.

Alonso, dopo lo schianto, si è sfogato nel team radio contro Hamilton:

“che idiota! Mi ha chiuso la porta dall’esterno. Abbiamo avuto una grande partenza, ma questo ragazzo sa come guidare e partire solo quando è primo“.