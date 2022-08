Come sta Marc Marquez dopo l’operazione? “Non avevo alternative: o mi operavo o dovevo smettere”

SportFair

Marc Marquez continua la fase di recupero dopo l’operazione, l’obiettivo dello spagnolo è quello di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione in una condizione ottimale. Il 29enne ha annunciato la sua presenza in Austria, ovviamente non per disputare il GP ma “per stare vicino alla Honda in un momento molto delicato, parlare con lo staff HRC e lavorare insieme per il futuro”.

Marquez si è operato per la quarta volta al braccio destro infortunato nel corso del GP di Spagna 2020 a Jerez. Lo spagnolo ha svelato i dettagli sul recupero. “Ho l’esperienza delle operazioni precedenti e mi pare di essere sulla buona strada. Prima dell’intervento avevo molta voglia di farlo perché non c’era alternativa: o mi operavo e dovevo ritirarmi. Il mio sogno e il mio obiettivo al momento non è di vincere, ma di tornare a divertirmi di nuovo nel guidare la moto e farlo senza avere dolore. So che se ci riuscirò il resto verrà di conseguenza”, ha detto alla spagnola Deportes Quatro.

“Non voglio fissare dei tempi perché saranno decisi dai controlli che farò: sto lavorando intensamente, mi sento bene, ma è dura perché mi restano dei dubbi sul braccio”.