Come sta Marc Marquez? L’annuncio a sorpresa sul rientro in MotoGP

SportFair

Il rientro sembrava previsto nella prossima stagione, Marc Marquez lavora per anticipare i tempi e potrebbe scendere in pista già in questa stagione. L’annuncio è arrivato direttamente dal pilota spagnolo, reduce dall’operazione al braccio. “Al momento pare che il mio recupero stia andando bene, la decisione di operarmi era quella giusta e andiamo pian piano nella giusta direzione”.

Si tratta però sempre di un braccio con 4 operazioni, stiamo lavorando per adattarci al meglio e l’arto inizia a farmi fare esercizi prima impossibili. La prossima settimana farò una Tac per capire se posso aumentare i pesi, poi quando me lo consentiranno salirò sulla moto e solo allora capirò realmente come vanno le cose”.

Marquez si trova in Austria, al fianco del team: “stare a contatto con il team è un modo per capire come vanno le cose: la Honda è in difficoltà in tutto il progetto complessivo, quindi è un problema per tutti, non solo mio. Dopo l’infortunio ho staccato troppo con il discorso tecnico e non è andata bene, quindi voglio un contatto più diretto con il mio capotecnico Santi Hernandez, gli ingegneri e i tecnici ed è questa la ragione per cui sono qui: capire, vedere ed essere maggiormente coinvolto. Non è mai uno solo che vince, ma l’intera squadra”.

Infine l’annuncio: “ho intenzione di correre una gara prima della fine della stagione, ma se sarà uno, due o tre lo vedremo e dipenderà molto dai controlli della prossima settimana”.