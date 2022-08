SportFair

La 4×100 è riuscita a staccare il pass per la finale, una vera e propria impresa considerando le assenze di Jacobs e Tortu. Il quartetto composto da Filippo Patta, Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali ha chiuso al quinto posto la semifinale ed è promosso grazie al secondo e ultimo ripescaggio. Tortu si è risparmiato in vista della finale dei 200 metri di stasera, è risultata pesantissima l’assenza di Jacobs.

Come sta Marcell Jacobs? Il velocista azzurro ha avvertito un fastidio al polpaccio sinistro durante il riscaldamento, lo stesso problema già accusato prima della semifinale dei 100 metri, anche se in una posizione un po’ più alta, sotto il ginocchio. E’ andato in scena un confronto con il fisioterapista personale e federale, poi la decisione di rinunciare alla gara. Sono già in corso valutazioni in vista della finale 4×100, la presenza di Jacobs è a rischio.