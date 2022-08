SportFair

Paura alla 8 ore di Suzuka. Gino Rea è stato protagonista di uno spaventoso incidente ed è attualmente in gravi condizioni. Il 32enne britannico è stato disarcionato dalla sua Honda ed è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Come sta Gino Rea

Le condizioni di Rea sono apparse subito gravi e secondo alcune indiscrezioni sembra che sia stato subito sottoposto ad intervento chirurgico per rimediare ai danni riportati a testa, polmoni e costole.