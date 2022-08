Come sta Gino Rea? Primi segni di ripresa, ma la situazione resta seria: gli aggiornamenti sulle condizioni del pilota

SportFair

Arrivano importanti aggiornamenti dal Giappone, dove è ricoverato, ormai da diversi giorni, il pilota di moto Gino Rea. Il britannico è stato protagonista di un brutto incidente durante le prove della 8 Ore di Suzuka e ha riportato gravi conseguenze.

La famiglia di Rea ha aggiornato tutti i fan sulle condizioni del pilota, che resta stabile. Nei giorni scorsi sono state diffuse notizie che parlavano di gravi ferite alla testa e alla clavicola, ma adesso sembrano esserci “segni di ripresa“.

“Vorremmo inviare un rapido aggiornamento sulle condizioni attuali di Gino. I risultati della scansione TC hanno mostrato segni di guarigione con gonfiore ridotto. È in condizioni stabili e si sta riprendendo dai soliti effetti collaterali di tale trauma. Speriamo in una pronta guarigione per Gino, sappiamo tutti che ne è capace. Grazie per il supporto“, ha fatto sapere la famiglia di Rea con un post sui profili social del pilota.

Le condizioni di Gino Rea restano comunque delicate: il pilota resta sedato, con la speranza che il gonfiore al cervello continui a diminuire. Appena la stabilità del pilota lo consentirà, la sedazione sarà ridotta, in attesa che Gino Rea reagisca.