Come sta Aleix Espargaro? L’esito degli ultimi esami e il rientro in pista

SportFair

Il GP di Silverstone ha riaperto la corsa al titolo di MotoGP. La gara si è conclusa con la vittoria di Bagnaia, il ducatista si è rilanciato nella corsa al primo posto. La prestazione del leader del mondiale Quartararo non è stata brillante, in più Aleix Espargaro ha pagato un incidente prima delle qualifiche. Lo spagnolo ha chiuso al nono posto.

Espargaro si è procurato la frattura del tallone del piede destro: è quanto evidenziato dai controlli medici eseguiti oggi all’Ospedale Dexeus di Barcellona. Lo spagnolo dovrà rimanere in assoluto riposo per circa 7 giorni, l’obiettivo è rientrare al massimo della condizione già dal prossimo gran premio, in programma il 21 agosto in Austria.