Come richiedere il rimborso a DAZN? Il modulo da compilare dagli utenti

SportFair

La stagione calcistica non è iniziata nel migliore dei modi per DAZN. Gli utenti hanno protestato per la visione della prima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si sono registrati problemi di accesso prima della partita e durante i match. In tanti non sono riusciti a collegarsi. L’Agcom ha chiesto alla piattaforma web una procedura semplificata, quasi automatica, per le richieste di indennizzo.

DAZN ha accettato la proposta, ma la modalità non è stata ancora comunicata ufficialmente. Il rimborso è previsto per il 25% del costo mensile dell’abbonamento. Nel frattempo, per anticipare i tempi, è stato pubblicato un Modulo_per_richieste_indennizzo_Dazn per richiedere il rimborso.