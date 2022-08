Clash at the Castle: background sull’evento più atteso dell’estate WWE

SportFair

Soltanto un mese di attesa e poi sarà tempo di WWE Clash at the Castle, un evento che segna un pezzo di storia, il primo Premium Live Event WWE in Europa dopo 30 anni. Da Wembley 1992 per SummerSlam a Cardiff, con il suo Principality Stadium, per una kermesse prevista per sabato 3 settembre alle 19 italiane, ovviamente visibile sul WWE Network.

Uno degli stadi più all’avanguardia nel mondo, che ospiterà una manifestazione strepitosa, con un Main Event attesissimo fra l’idolo di casa Drew McIntyre e l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, con i titoli in palio.

Il Principality Staidum ha ospitato alcuni dei più grandi eventi sportivi e musicali del mondo, tra cui: Coppa del Mondo di rugby, finale di Champions League, finale di FA Cup, Giochi Olimpici di calcio 2012, oltre a concerti di Madonna, Rolling Stones, Ed Sheeran, Spice Girls, One Direction, Beyoncé, Coldplay e molti altri. Costruito nel 1999 per la Coppa del Mondo di rugby, in quel caso il Principality Stadium (allora conosciuto come Millennium) ospitò 7 delle 41 gare in programma. Inoltre vanta il più grande tetto completamente retrattile d’Europa. Stadio della nazionale gallese e situato nel cuore di Cardiff, con questo Premium Live Event si registra la prima apparizione della WWE al Principality Stadium.

Una perla nel centro di Cardiff, città dal fascino unico: ospita il museo nazionale, cibo, bevande, shopping, un castello spettacolare e tanto altro. Il Galles è una parte distintiva del Regno Unito, con un carattere, una lingua (parlata da oltre mezzo milione di persone), una cultura e uno stile di vita propri. Circa un quarto del Paese è designato come Parco Nazionale o area di eccezionale bellezza naturale. Il Galles ha circa 230 spiagge e 50 isole. Le spiagge sono riconosciute come tra le migliori al mondo, con 73 aree costiere che soddisfano gli elevati standard necessari per ricevere la prestigiosa Bandiera Blu, il Green Coast Award o il Seaside Award. Una nazione che è stata definita la capitale mondiale dei castelli (sono oltre 600). Molti famosi attori, cantanti, scrittori, poeti, musicisti e artisti sono nati o provengono dal Galles, tra cui Anthony Hopkins, Tom Jones, Catherine Zeta Jones, Michael Sheen, Christian Bale e Taron Egerton.

Il rugby è lo sport nazionale del Galles e negli ultimi anni anche la nazionale di calcio gallese ha ottenuto buoni risultati a livello internazionale (comprese le qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo FIFA in Qatar). La stella è indubbiamente Gareth Bale, pluricampione d’Europa con il Real Madrid.

Questo e tanto altro è il Galles, facilissimo da raggiungere anche con i mezzi. Sia per via aerea, che per via terrestre e marittima. E al Principality Stadium è ormai tutto pronto per un evento storico.