Chiellini in versione pallavolista: l’ex Juve ferma un contropiede con le mani | VIDEO

Giorgio Chiellini è sempre più protagonista. I calciatori italiani continuano a mettersi in mostra in MLS: Bernardeschi e Inisigne hanno trascinato il Toronto al successo contro il Nashville e Giorgio Chiellini è sempre più il muro dei Los Angeles Fc. L’ex Juve si conferma in grande forma.

I Los Angeles Fc hanno trionfato contro i Real Salt Lake e continuano a guidare la classifica del campionato. Il risultato di 1-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Nei primi 12 minuti botta e risposta tra Arango e Cordova, al 17′ Acosta riporta in vantaggio i Los Angeles Fc. Nel secondo tempo i gol ancora di Arango e Bale.

Un episodio al 69′ è diventato virale. Chiellini ha stoppato volontariamente un pallone con entrambe le mani per fermare un contropiede avversario. Il gesto non è passato inosservato e anche l’account Instagram della lega statunitense ha ironizzato sull’episodio.