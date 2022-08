Chiellini e l’aiutino con le donne, l’ammissione di Giorgio: “essere calciatore mi ha aiutato ad avere più donne”

SportFair

Giorgio Chiellini ha iniziato una nuova avventura in America: dopo aver detto addio alla Juventus, il difensore italiano ha sposato un nuovo progetto ed è adesso un giocatore della MLS.

Il 38enne ha vinto 9 scudetti più 5 Coppe Italia e altre 5 Supercoppe indossando la maglia bianconera ed indossaval a fascia di capitano quando lo scorso anno l’Italia si è aggiudicata gli Europei di calcio.

Chiellini, un calciatore di fama, aiutato dal suo mestiere per quanto riguarda le relazioni con le donne. Durante il podcast Team Serie A, il calciatore italiano ha ribadito come fare il calciatore lo abbia aiutato: “essere un calciatore di successo mi ha aiutato ad avere storie con più donne rispetto a quelle che avrei potuto avere se avessi fatto un altro mestiere. Come puoi notare tu stesso non sono certo il calciatore più bello della mia generazione. Anzi, direi che sono piuttosto brutto, un brutto anatroccolo”, ha dichiarato Chiellini.

Il calciatore è sposato dal 2014 con Carolina Bonistalli dopo 4 anni di fidanzamento e ha due figlie.