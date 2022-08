Ceccon d’oro nei 100 dorso! Deplano decolla e l’Italia conquista l’argento, seconda Pilato e bronzo Cusinato

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo delle finali degli Europei di nuoto a Roma. La prima gara ha subito regalato grandi soddisfazioni per l’Italia, nei 50m Stile Libero. In gara per gli azzurri Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano. Si sono registrate sorprese: Leonardo Deplano è secondo con un fantastico 21″60, record. Oro per il britannico Proud con 21″58, terzo Gkolomeev con 21″75, solo sesto Zazzeri con 21″90.

Emozioni anche nei 50m rana con Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni. E’ un altro argento per l’Italia. Vince Meilutyte con 29″59, secondo posto per Benedetta Pilato in 29″71, solo quarta Castiglioni con 30″43.

E’ apoteosi con Thomas Ceccon, l’azzurro ha conquistato una fantastica medaglia d’oro nei 100m dorso. L’italiano è riuscito a mantenere 3 centesimi di vantaggio con il tempo di 52″21, secondo il greco Christou con 52″24, terzo il francese Ndoye Brouard con 52″92.

Infine la finale dei 200m Farfalla con Ilaria Cusinato e Antonella Crispino. Vince la bosniaca Pudar, primo oro per la sua nazione, argento per la Bach e terza Cusinato.