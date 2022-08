Il campione del mondo di Jiu-Jitsu ucciso in una lite: Leandro Lo colpito da un poliziotto fuori servizio

SportFair

E’ morto Leandro Lo, 33 anni, otto volte campione del mondo di Jiu-Jitsu: è stato colpito con un colpo alla testa dopo una lite in discoteca. La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia. E’ stato arrestato un 30enne agente di polizia fuori servizio che si è consegnato alle forze dell’ordine dopo l’omicidio.

La tragedia si è verificata al termine di un concerto al Clube Siria. L’assassino si è avvicinato al tavolo e ha iniziato a minacciare le persone con una bottiglia, ma è stato subito bloccato a terra dal lottatore. Gli amici li hanno poi invitati a rialzarsi. “In quel preciso momento, l’uomo si è girato, ha tirato fuori una pistola e ha sparato a Leandro in testa”, ha raccontato l’avvocato. Leandro Lo è stato portato d’urgenza in ospedale, ma è stato dichiarato cerebralmente morto. L’uomo che gli ha sparato è in fuga ed è ricercato.

Leandro Pereira do Nascimento Lo è stato un 8 volte campione del mondo di jiu-jitsu brasiliano. Ha anche vinto titoli alla Coppa del Mondo, al Campionato Panamericano e al Campionato Nazionale Brasiliano di Jiu-Jitsu. Aveva 33 anni.