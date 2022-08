Camila Giorgi vince in rimonta: l’azzurra va sotto contro Bondar, poi ribalta il match e conquista il secondo turno

SportFair

Camila Giorgi rischia, poi si dimostra nettamente più forte e conquista il secondo turno agli Us Open. Inizio positivo per la tennista italiana che dovrà trovare continuità di prestazione per raggiungere un risultato importante. Le qualità dell’italiana non sono mai state in discussione, oggi ha messo in mostra una grande prova di forza.

L’azzurra in campo contro Anna Bondar, l’ungherese si è dimostrata molto altalenante. Camila Giorgi commette qualche errore di troppo e il primo set si conclude a favore di Anna Bondar con il punteggio di 4-6. Nel secondo set l’italiana va sotto 2-3 e il baratro sembra vicino. Poi mette a segno un parziale di 10-1 e ribalta il risultato 6-3, 6-1. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro la vincente tra Keys e Yastremska.