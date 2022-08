Camila Giorgi agli ottavi di Toronto: successo in due set contro Mertens

SportFair

Camila Giorgi si conferma in buona forma, l’azzurra ha conquistato gli ottavi di finale della competizione. Si sono disputati i sedicesimi di finale, di fronte Elise Mertens. La partita si è conclusa in due set, l’italiana ha messo in mostra una buona forma fisica e la qualità ha fatto la differenza. La belga ha commesso troppi errori nella fase decisiva del match.

Nel primo set partenza fortissima di Camila Giorgi che si porta sul risultato di 0-4, poi controlla e chiude 3-6. Il secondo set è più equilibrato, l’italiana piazza il break decisivo sul 5-5 e chiude 5-7. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro la vincente tra Pegula e Muhammad.