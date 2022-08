Brutta caduta per Aleix Espargaro nelle Fp4: lo spagnolo lascia la pista in barella | VIDEO

Le Fp4 rischiano di condizionare il GP a Silverstone per Aleix Espargaro. E’ in arrivo una gara molto importante per la corsa al campionato di MotoGP, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Fabio Quartararo guida la classifica del mondiale ma anche Espargaro, Zarco e Bagnaia sono in corsa.

Brutta caduta per Aleix Espargaro durante le Fp4. Lo spagnolo è stato vittima di una scivolata pericolosa e il pilota ha riportato problemi fisici. Lo spagnolo ha lasciato la pista in barella, poi si è rialzato ma visibilmente dolorante.

He’s off the stretcher and off to the medical centre 💪

Wishing you all the best @AleixEspargaro 🙌#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/gTsNh8iX8I

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2022