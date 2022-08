Bob Sinclar canta “Pioli is on fire”: Salvini riprende la scena e apprezza | VIDEO

SportFair

Stefano Pioli si è confermato uno dei migliori allenatori italiani, l’ultima stagione con il Milan si è conclusa con il trionfo in Serie A e la vittoria dello scudetto. Il tecnico è concentrato in vista dei prossimi appuntamenti, la squadra è ancora più forte e le prospettive sono interessanti. I tifosi rossoneri sono ancora in delirio per la vittoria del titolo e l’allenatore Pioli è diventato un vero idolo.

La canzone “Pioli is on fire” è ormai un vero tormentone ed è diventato il cavallo di battaglia anche di… Bob Sinclar. Il noto dj francese non si stupisce più della reazione del pubblico quando fa partire “Freed from desire”. Anche lui si è fatto coinvolgere durante una serata in Sardegna: “Pioli is on fire”, canta il dj. Il VIDEO è stato pubblicato da Matteo Salvini: “ce l’abbiamo fatta, finalmente l’ha imparata anche lui! #bobsinclarunodino”.