Blanco, schiaffo alla Juventus: “chi non avresti mai voluto essere nella vita? Un calciatore bianconero”

SportFair

Riccardo Fabbriconi, conosciuto come Blanco, è un grandissimo tifoso della Roma. Il club giallorosso si candida ad una stagione di altissimo livello, la dirigenza è stata protagonista di un mercato da impazzire e sono arrivati calciatori del calibro di Wijnaldum, Matic e Dybala. Le sessione estiva è ancora aperta e non sono da escludere sorprese.

Il cantante nutre da sempre una grande passione per il calcio e la fede giallorossa non è di certo una novità. Un’intervista di Blanco è tornata alla ribalta sui social, una frase a Vanity Fair sulla Juventus ha scatenato le reazioni sul web: “chi non avresti mai voluto essere nella vita?”, ha chiesto il giornalista. “Una persona che da piccolo non avrei mai voluto essere? Un calciatore della Juve”, ha detto ridendo il cantante.