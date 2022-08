Bimbo autistico ‘schiaffeggiato’ da Cristiano Ronaldo, lo sfogo della madre: “l’uomo più arrogante con cui abbia mai parlato”

Diversi mesi fa hanno fatto il giro del mondo le immagini di un Cristiano Ronaldo furioso che ha schiaffeggiato la mano di un bambino autistico durante Everton-Manchester United.

Nonostante le scuse e i tentativi di CR7 di farsi perdonare dalla famiglia di Jacob, la mamma Sarah Kelly non le manda a dire al calciatore portoghese, definito “arrogante”. La madre di Jacob, tifoso dell’Everton, è stata intervistata dal Mirror e ha raccontato tutta la sua rabbia: “un giorno dopo l’accaduto ho ricevuto una telefonata da un certo Sergio, qualificatosi come assistente di Ronaldo, che mi ha chiesto di incontrare il calciatore. Io ho risposto di no. E per tutta risposta mi sono sentita dire se sapessi chi fosse CR7. Quindi ho ricevuto una nuova telefonata da Sergio e una da Ronaldo. L’uomo più arrogante con cui abbia mai parlato. Non sapeva nemmeno con chi stesse parlando. E parlando di Jacob diceva sempre e solo “il ragazzo”. Quando gli ho detto che il mio nome era Sarah si è limitato a dire che gli dispiaceva. Così come era spiaciuto di aver creato problemi al ragazzo“.