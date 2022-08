Bianca Andreescu contro Nike agli US Open, poi le scuse | VIDEO

Agli US Open non mancano i colpi di scena e tra vittorie e sconfitte spuntano anche degli espisodi… incredibili. Bianca Andreescu, nella giornata di ieri, è stata protagonista di una gaffe clamorosa.

La tennista canadese si è scagliata contro Nike, suo sponsor, all’esordio nello Slam statunitnese. Andreescu ha chiesto al giudice di sedia di poter andare negli spogliatoi a cambiarsi a causa di qualche difficoltà col suo vestito: il troppo vento le sollevava spesso la gonna, rovinando il suo gioco.

“Non conterà come una delle mie pause, vero? Non è colpa mia, è colpa di Nike. Questo vestito è così brutto… ho bisogno di cambiarmi”, ha affermato la tennista rivolgendosi all’arbitro. Andreescu è potuta andare a cambiare outfit per poi concludere il match con una vittoria.

Nel post partita la canadese si è pubblicamente scusata con Nike: “la gonna mi ha infastidito durante alcuni dritti. È salita un po’ e il vento non ha aiutato. Non volevo mancare di rispetto all’arbitro. Ho cercato di dissuaderlo dal fare una pausa in bagno perché ne abbiamo solo due, ed è stato così gentile da dirmi che non era un problema. Avrei potuto fare una scelta diversa di abbigliamento, quindi mi scuso se ho mancato di rispetto a qualcuno. Amo Nike e spero di stare con loro per il resto della mia vita“.

“It’s not my fault, it’s Nike’s fault, like this dress is so bad.” Likely not a good idea to say this at the US Open when Nike is your sponsor like Bianca Andreescu did. 😬😬😬 pic.twitter.com/tUDwsL6riR

— Don Lewis (@DonLew87) August 30, 2022