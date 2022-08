Berrettini, l’esordio agli Us Open è vincente: netto 0-3 contro Nicolas Jarry

SportFair

Ottimo esordio per Matteo Berrettini agli Us Open, l’azzurro è tornato su alti livelli e la partita contro Nicolas Jarry non è stata mai in discussione. L’azzurro si candida ad un ruolo da grande protagonista, fisicamente ha dimostrato una buona condizione. La sfida si è conclusa con un netto 0-3 a favore del tennista italiano.

Berrettini mette subito le cose in chiaro e riesce a conquistare un break in avvio, poi un altro sul 2-5 per il definitivo 2-6. Nel secondo set la musica dell’incontro non cambia, Berrettini conquista altri due break e vince 3-6. La partita è in ghiaccio e l’azzurro mette il punto esclamativo nel trerzo set con il punteggio di 3-6. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il vincente tra Etcheverry e Grenier.