Berardi perde la testa dopo Modena-Sassuolo: un tifoso lo insulta, lui cerca vendetta | VIDEO

Un brutto episodio si è verificato al termine di Modena-Sassuolo, sfida valida per la Coppa Italia. A sorpresa si è verificata l’eliminazione della squadra neroverde contro un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La gara si è conclusa sul risultato di 3-2 con i gol di Falcinelli e la doppietta di Mosti per i padroni di casa, Berardi su rigore e Ayhan per gli ospiti.

Al termine della partita si sono registrati momenti di grande tensione: un tifoso ha rivolto alcuni insulti al numero 10 neroverde che ha avuto una reazione furiosa. Berardi ha reagito e si è sfiorata la rissa. E’ un momento delicato per il calciatore, le voci di mercato continuano a circolare, in più la sconfitta in Coppa Italia potrebbe portare le prime conseguenze.