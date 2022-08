Berardi derubato: i ladri in casa del calciatore del Sassuolo! Sui social il racconto della moglie

SportFair

Spiacevole disavventura per Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo e della Nazionale italiana di calcio è stato derubato. La moglie Francesca ha raccontato sui social l’accaduto: i ladri si sono introdotti in casa quando la coppia era assente e l’hanno svaligiata.

“Questa è una storia per voi, nostri amici ladri, simpaticissimi, visto che sicuramente ci seguirete sui social visto che sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevo dirvi che siete delle m…e e che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a riconoscere il volto. Tutti i filmati sono stati consegnati alla polizia”, ha esordito Lady Berardi.

“Trovo veramente questa cosa schifosa: entrare a casa di qualcuno per provare a rubare e a cercare non so bene cosa. Come se non sapeste che le persone oggi non tengono praticamente più niente in casa ma è praticamente tutto quanto in banca o comunque chi viaggia si porta con sé. Siete entrati giusto per del casino o a cercare non si sa che cosa. Niente, tutti i video sono stati mandati alla polizia e speriamo di non vedervi mai più. Cercare dei soldi sotto il materasso? Chi è che oggi tiene i soldi sotto il materasso? Ormai si usa PayPal e tutti i pagamenti online. Quindi fondamentalmente questa storia è per dire a tutti quanti, voi pezzi di m…a ladri, che non dovete andare in casa delle persone. Al massimo trovate della bigiotteria e della roba che non vale assolutamente niente. E se una sera non sapete cosa fare e volete divertirvi, potete andare tranquillamente in una bellissima escape room, scassinare, trovare delle combinazioni e vi divertirete molto di più“, ha concluso.