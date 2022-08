‘Bestia’ c’è! Bastianini in pole position in Austria, Bagnaia in scia e Quartararo in ritardo

SportFair

E’ quasi tutto pronto per lo spettacolo del GP in Austria, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Si sono concluse anche le qualifiche ufficiali ed è stata definita la griglia di partenza della gara. E’ sempre più scoppiettante, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Fabio Quartararo continua a guidare la classifica generale, l’ultima gara non è stata positiva per il pilota francese. In grande forma Bagnaia, l’italiano è reduce da una vittoria.

E’ corsa a tre per la classifica generale, anche Espargaro è pienamente in lotta per il titolo. In pole position Bastianini, autore di un grandissimo tempo. In seconda posizione Bagnaia, poi Miller e Martin. Solo quinto Quartararo.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Bastianini, 2. Bagnaia, 3. Miller

2ª fila: 4. Martin, 5. Quartararo, 6. Zarco

3ª fila: 7. Vinales, 8. Mir, 9. Espargaro

4ª fila: 10. Di Giannantonio, 11. Rins, 12. Binder