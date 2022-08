E’ Bastianini il più veloce nelle Fp4 in Austria, caduta e terzo posto per Bagnaia

SportFair

Ultimo appuntamento prima delle qualifiche uffiiciali di MotoGP in Austria, si sono concluse le Fp4. Continua la corsa al titolo mondiale, sono tre i candidati alla vittoria: Quartararo, Bagnaia e Espargaro. Il francese guida la classifica con merito ma l’ultima gara non è stata all’altezza, l’italiano della Ducati è invece reduce dal successo. Anche lo spagnolo è molto competitivo, in Austria si candida ad un ruolo da protagonista.

I risultati delle Fp4 sono stati interessanti. Il tempo più veloce è stato Bastianini, poi Marini e Bagnaia. Chiude quarto Quartararo, poi Bezzecchi e Zarco. Decimo Espargaro. Anche una caduta per Bagnaia, nessuna conseguenza per il pilota della Ducati.