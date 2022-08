Antonio deriso e insultato dai tifosi della Fiorentina: costretto ad indossare al rovescio la maglia del Napoli

SportFair

La sfida tra Fiorentina e Napoli ha fatto parlare per il duro faccia a faccia tra Spalletti ed un tifoso viola, ma c’è un altro episodio che mette in cattiva luce i fan della Fiorentina.

Un bambino è stato infatti inquadrato dalle tv e non è passato inosservato il fatto che avesse una maglia al rovescio. La maglia del Napoli per l’esattezza, nel mezzo nei tifosi di casa al Franchi.

Mirko Calemme di SerieANews.com è riuscito ad intervistare il padre del ragazzo, scoprendo così tutta la verità: Antonio è francese, ha 9 anni ed è un grande tifoso del Napoli. Ogni tanto viene in Italia, accompagnato dalla sua famiglia, proprio per assistere ai match della sua squadra del cuore e indossa sempre la maglia di Mertens.

“Antonio indossava la divisa Azzurra, ma dall’ingresso gli hanno chiesto di toglierla e loro ci ha bloccato. Siamo riusciti ad entrare e abbiamo assistito al riscaldamento nell’area vicino al campo, ma i tifosi locali hanno iniziato a rimproverarci. Non me lo aspettavo e le cose stavano peggiorando in modo preoccupante”, ha raccontato il padre di Antonio.

“Hanno costretto Antonio a togliersi la maglia. Dato che non ne avevamo un’altra, abbiamo dovuto capovolgerla. Almeno ha funzionato: ci hanno lasciati in pace”, ha concluso.

Il Napoli, saputo dell’accaduto, ha deciso di invitare Antonio al Training Center e poi allo stadio Maradona.