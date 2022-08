Bagnaia in trionfo: Pecco vince il gran premio in Austria, mette la terza e si lancia per la corsa al titolo

SportFair

Pecco Bagnaia rientra sempre di più in corsa per la vittoria del Mondiale di MotoGP. E’ un momento magico per il pilota della Ducati che ha piazzato la terza vittoria consecutiva, l’italiano ha trionfato anche in Austria. Il leader del Mondiale Fabio Quartararo ha limitato i danni, il francese sembrava un po’ in difficoltà ma nel finale è stato protagonista di un ottimo rendimento. Aleix Espargaro è stato autore di una rimonta, ma il risultato non può essere considerato positivo.

Bastianini parte dalla pole position, lo scatto non è entusiasmante e la giornata negativa si conclude con un problema alla moto e il ritiro. Bagnaia si porta subito in testa e prova a scappare. Nei primi giri battaglia con Miller, il distacco dell’italiano aumenta. Quartararo si porta in terza posizione. Out anche Morbidelli. Nel finale è bagarre per il podio, alle spalle di Bagnaia. L’italiano della Ducati vince senza problemi e recupera ancora terreno in classifica generale. Secondo Quartararo e terzo Miller. Caduta di Martin, ottimo quarto posto di Marini. Quinto Zarco e sesto Espargaro.