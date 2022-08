Bagnaia si porta subito in testa, out Bastianini: la partenza del gran premio di MotoGP in Austria | VIDEO

SportFair

E’ iniziato il GP di MotoGP in Austria, nuovo appuntamento del campionato. La stagione è entrata nella fase decisiva, continua la bellissima corsa al titolo. Sono tre i piloti in corsa per il primo posto: Bagnaia, Quartararo e Espargaro. L’ultima gara è stata a favore dell’italiano della Ducati che ha conquistato una splendida vittoria. Gara deludente per il leader del mondiale.

Parte in pole position Bastianini. In partenza Bagnaia si porta subito in testa alla classifica. Poi Bastianini e Miller. Caduta di Mir. Quartararo in quarta posizione, settimo Espargaro. Problema per Bastianini che si ritira.