Aurora Ramazzotti incinta: Michelle Hunziker ed Eros presto nonni

Michelle Hunziker, nel corso della sua carriera, ha dovuto fare i conti spesso, spessissimo, con rumors inventati, e tante, tantissime, presunte gravidanze. La showgirl svizzera ha tre figlie, Aurora, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti e Sole e Celeste, nate invece da quella con Trussardi, ma negli anni è finita tantissime volte sulle pagine di giornali di gossip per ‘pancini sospetti’.

Lo stesso destino è toccato ad Aurora Ramazzotti, figlia maggiore di Michelle, che negli anni ha dovuto, anche lei, fare i conti con fake news. Adesso, però, sembra che il ‘pancino’ ci sia veramente.

Secondo il settimanale Chi, infatti, la 25enne è incinta e a gennaio Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni. Aurora è fidanzata con Goffredo Cerza da 5 anni e proprio con lui ha deciso di metter su famiglia.

Chi aveva pubblicato qualche settimana la notizia che Michelle ed Aurora erano state avvistate in una farmacia in Sardegna, dove hanno comprato un test di gravidanza. Ebbene, quel test era per Aurora, che è incinta.