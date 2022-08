Audi in Formula 1 dal 2026: sarà fornitore di propulsori

SportFair

Il produttore tedesco Audi si unirà al Campionato del mondo di Formula 1 dalla stagione 2026 come fornitore di propulsori. L’annunncio arriva dopo la pubblicazione all’inizio di questo mese di nuovi regolamenti sulle unità di potenza, progettati specificamente per rendere possibile e attraente per i nuovi arrivati ​​​​l’accesso a questo sport a livello competitivo.

I propulsori del 2026 manterranno l’attuale architettura del motore a combustione interna V6, ma presenteranno una maggiore potenza elettrica e combustibili sostenibili al 100%, due fattori che secondo Audi sono stati fondamentali per l’adesione.

Audi – che fa parte del Gruppo Volkswagen – ha aggiunto che sostiene anche i piani della F1 per essere più sostenibili ed efficienti in termini di costi, con un tetto ai costi per i produttori di propulsori introdotto nel 2023 e la F1 che fissa l’obiettivo di essere Net Zero Carbon entro il 2030.

“Sono lieto di dare il benvenuto ad Audi in Formula 1, un marchio automobilistico iconico, pioniere e innovatore tecnologico“, ha affermato Stefano Domenicali, Presidente e CEO di F1, che ha lavorato per Volkswagen per un periodo a partire dal 2014. “Questo è un momento importante per il nostro sport che mette in evidenza l’enorme forza che abbiamo come piattaforma globale che continua a crescere. È anche un grande riconoscimento che il nostro passaggio ai motori ibridi alimentati in modo sostenibile nel 2026 è una soluzione futura per il settore automobilistico. Non vediamo l’ora di vedere il logo Audi sulla griglia e sentiremo ulteriori dettagli da loro sui loro piani a tempo debito“.

Audi ha annunciato il suo ingresso per il 2026 in una conferenza stampa a Spa, in vista del Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, che ha visto la partecipazione del presidente del consiglio di amministrazione di AUDI AG Markus Duesmann, del membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo tecnico Oliver Hoffmann, Domenicali e FIA Presidente Mohammed Ben Sulayem.

Il produttore ha dichiarato che annuncerà una decisione su quale squadra “allineerà nel 2026 entro la fine di quest’anno“.

La struttura di Audi Sport a Neuburg sarà il luogo in cui verrà sviluppato il propulsore, segnando la prima volta in oltre un decennio che il propulsore di F1 sarà costruito in Germania.

“Il motorsport è parte integrante del DNA di Audi“, ha affermato Duesmann. “La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio che un laboratorio di sviluppo altamente impegnativo. La combinazione di alte prestazioni e concorrenza è sempre un motore di innovazione e trasferimento tecnologico nel nostro settore. Con le nuove regole, ora è il momento giusto per metterci in gioco. Dopotutto, sia la Formula 1 che l’Audi perseguono chiari obiettivi di sostenibilità“.

Hoffmann ha aggiunto: “in vista dei grandi salti tecnologici che la serie sta compiendo verso la sostenibilità nel 2026, possiamo parlare di una nuova Formula 1. La Formula 1 si sta trasformando e Audi vuole supportare attivamente questo viaggio. Uno stretto legame tra il nostro progetto di Formula 1 e il dipartimento di sviluppo tecnico di AUDI AG consentirà sinergie”.

Audi afferma che ci sono già banchi di prova per i test sui motori di F1, nonché per i test sui motori elettrici e sulle batterie nella loro base di Neuburg. Attualmente stanno lavorando per mettere in atto personale, edifici e infrastrutture tecniche entro la fine dell’anno. Avranno quindi tre anni per mettere a punto il PU prima di entrare in F1.

Adam Baker, che ha ricoperto diverse posizioni di alto livello per produttori e team negli sport motoristici mentre ha anche trascorso tre anni alla FIA, gestirà il progetto di Formula 1 come CEO.