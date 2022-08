Paura per Aubameyang: l’attaccante del Barcellona picchiato, minacciato e derubato

SportFair

Pierre-Emerick Aubameyang è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, nel corso della carriera si è dimostrato un attaccante in grado di fare la differenza anche dal punto di vista realizzativo. Attualmente gioca con la maglia del Barcellona. Le ultime ore sono state di grande terrore per il calciatore, l’ex Arsenal è stato picchiato e minacciato.

Secondo quanto riporta El Pais che cita fonti della Polizia, Aubameyang è stato picchiato, minacciato con armi e sbarre di ferro e derubato nella sua casa a Barcellona. I quattro ladri, incappucciati, sono entrati nell’abitazione dal giardino. Il calciatore e la moglie sono stati legati e tenuti a terra per un’ora.

Non è la prima volta che questo tipo di atto criminale si verifica a Barcellona. Diversi calciatori del Barcellona hanno subito rapine, l’ultimo episodio riguarda Robert Lewandowski, derubato di un orologio di lusso.