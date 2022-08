E’ argento vivo! L’Italia maschile firma l’impresa dei sogni agli Europei, secondo posto nella ginnastica artistica

SportFair

E’ un momento magico per lo sport italiano, arrivano grandi soddisfazioni anche dalla ginnastica artistica. Il corpo libero italiano è un inno alla voglia di volare. Yumin Abbadini 13.900 (D. 5.400 – E. 8.500), Lorenzo Minh Casali 13.833 (D. 6.000 – E. 8.133), con tre decimi di penalità per un fuori pedana, e il campione del mondo in carica in questa specialità, Nicola Bartolini, protagonista, dopo il 14.5 da primo posto in qualifica, di un altro 14.433 (D. 5.900 – E. 8.533), portano alla corazzata azzurra gli ultimi 42.166 punti di specialità.

Con il totale di 247.494 la FGI sale anche sul podio maschile senior, completando un filotto senza precedenti. L’Italia vince l’argento, prima medaglia assoluta del palmares europeo federale, dietro alla Gran Bretagna, leader con 254.295 e primo oro di squadra della manifestazione non a tinte azzurre, tra junior e big, uomini e donne. Bronzo per la favorita Turchia, staccata di oltre un punto a quota 246.162. La delegazione italiana aggiunge la 16esima medaglia alla sua incredibile spedizione tedesca, dopo le 14 della femminile, la scorsa settimana, e l’oro a squadre juniores di ieri. Salgono a 11 gli argenti nell’albo d’oro di tutti i tempi in Europa e a 45 i piazzamenti complessivi.