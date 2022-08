Igor Benvenuto, l’arbitro omosessuale, rivela: “il 40% dei calciatori sono gay o bisessuali”

SportFair

Igor Benvenuto, arbitro brasiliano, è finito su tutti i giornali il mese scorso per il suo coming out e adesso a far parlare sono le sue affermazioni sul mondo del calcio.

Il 41enne era stato nella lista per un ruolo VAR alle finali dei Mondiali in Qatar, ma non è stato scelto. Benevenuto ha insistito ora che l’omosessualità è molto più diffusa nel calcio di quanto si pensasse.

“Diamo conto di ogni persona coinvolta nel calcio: dirigenti, giocatori e arbitri. Tra il trenta e il quaranta per cento di loro sono omosessuali o bisessuali, o hanno fatto qualcosa in una volta con un altro uomo. Sareste sorpresi di sapere chi è omosessuale in questo settore“, ha dichiarato Benevenuto alla rivista tedesca Der Spiegel.

“In Brasile l’omosessualità è vista come una malattia simile all’alcolismo, che può essere superata. Ci ho creduto per anni. Ho sofferto di depressione e ho attraversato periodi bui. Pregavo Dio che mi liberasse da questa malattia. Purtroppo c’è ancora il pregiudizio.Non mi aspetto che la situazione cambi completamente durante la mia vita. Ma posso ancora essere una goccia nell’oceano del cambiamento“, ha concluso.