Follia in campo, arbitro donna vittima di una grave aggressione: pugno alle spalle da un calciatore | VIDEO

Il calcio è uno sport bellissimo in grado di regalare partite di altissimo livello, emozioni e spettacolo sugli spalti. Purtroppo si verificano anche episodi spiacevoli e gravissimi, l’ultimo si è registrato in Argentina. Si è verificata un’aggressione nei confronti di un arbitro donna, colpita alle spalle da un pugno violentissimo da un calciatore. L’episodio è andato in scena nel corso di una gara valida per il torneo regionale tra Deportivo Independencia e Garmense.

Il direttore di gara ha espulso un calciatore della Garmense per proteste, l’arbitro successivamente ha ammonito un altro calciatore e la sanzione ha fatto scattare le proteste di un altro componente della squadra. Il calciatore espulso ha completamente perso la testa, si è avvicinato all’arbitro e ha sferrato un pugno potentissimo alle spalle. Dalma Magali Cortadi è crollata a terra, rialzandosi subito ma barcollando in stato di shock. La partita è stata sospesa.

La Germense ha condananto il gesto del calciatore: “visti i fatti accaduti questa domenica durante la partita di calcio tra Garmense e Independencia, durante la quale un giocatore della Garmense ha aggredito fisicamente la donna che fungeva da arbitro, il club esprime il proprio forte rifiuto di questa azione, che è in contrasto con lo spirito di questo sport. La società esprime solidarietà all’arbitro aggredito, le offre le sue scuse, si mette a sua disposizione e si impegna a continuare a lavorare per sradicare la violenza in tutte le sue forme e formare atleti con valori quali disciplina, solidarietà, impegno e soprattutto rispetto e tolleranza”.