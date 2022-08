Antonio Giovinazzi torna in F1: l’italiano in pista con Haas per due sessioni di prove libere

SportFair

Splendide notizie per Antonio Giovinazzi: il pilota italiano tornerà a bordo di una Formula 1. Il pugliese guiderà la VF-22 della Haas in Italia e ad Austin nelle prime sessioni di prove libere.

Giovinazzi ha già lavorato con la squadra nordamericana nel 2017 e tornerà in Formula 1 un anno dopo aver lasciato il Circus: l’italiano guiderà nelle prime sessioni di prove libere in Italia e poi al Circuit of the Americas ad ottobre al posto di Magnussen e Schumacher.

“Sono molto felice di poter guidare di nuovo in una sessione ufficiale. Sarà l’occasione per prendere confidenza con le vetture di nuova generazione. Non vedo l’ora di contribuire alla squadra che già mi aveva nel 2017“, ha affermato sui suoi profili social l’italiano che nel 2022 ha gareggiato in Formula E col team Dragon Penske.