La squadra rischia la retrocessione, i tifosi incendiano le auto dei calciatori: episodio di follia dopo la partita | VIDEO

La situazione in casa Aldosivi è sempre più preoccupante. La squadra argentina disputa il massimo campionato, la situazione di classifica è molto delicata e nell’ultima partita è arrivata una pesante sconfitta contro il Godoy Cruz. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Rodriguez e Allende. La classifica è preoccupante, l’Aldosivi occupa la penultima posizione con appena 8 punti in 13 partite.

Il rendimento della squadra non è stato all’altezza, sono appena due le vittorie e ben 9 le sconfitte. I tifosi sono preoccupati e nelle ultime ore si è scatenata la contestazione con atti di violenza. Cinque tesserati, tra calciatori e staff, sono stati sconvolti da un brutto episodio: i tifosi hanno incendito le loro auto. Si è registrato l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e, fortunatamente, non ci sono stati feriti.

“Aldosivi esprime il suo totale ripudio per gli atti vandalici avvenuti questa sera presso l’impianto sportivo. La violenza non è mai la strada giusta. Continueremo a lavorare e promuovere i valori del rispetto, dell’impegno e dell’amore per questi colori”, si legge sul sito ufficiale del club argentino.