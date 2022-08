Gino Rea, importanti segnali di miglioramento: “ridotto il sedativo, ha aperto gli occhi”

SportFair

Arrivano notizie incoraggianti dal Giappone, dove si trova ricoverato in ospedale, ormai da una settimana, Gino Rea, il pilota britannico protagonista di un brutto incidente durante le prove della 8 Ore di Suzuka.

E’ stata la famiglia di Rea a diffondere un nuovo comunicato per aggiornare tutti i fan sulle condizioni del pilota: “stamattina abbiamo avuto un buon messaggio dai dottori , le sue condizioni al mattino erano stabili e una volta ridotta la dose del sedativo, ha aperto gli occhi e stabilito un contatto visivo in tempi molto brevi. Su nostra indicazione, ha potuto anche stringere una mano. Per tenerlo al sicuro gli abbiamo somministrato una sedazione che lo aiuterà a riprendersi, ha aperto gli occhi per brevi periodi, ha scalciato con le gambe e mosso le braccia molte volte. Sta andando nella direzione giusta“.