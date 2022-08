Gli aggiornamenti sulle condizioni di Gino Rea dopo il tragico incidente: la reazione dell’equipe medica

SportFair

Arrivano notizie incoraggianti da Gino Rea, il pilota vittima di un gravissimo incidente durante le seconde prove libere alla vigilia della 8 Ore di Suzuka, in Giappone. Il 32enne sembra mostrare qualche segnale incoraggiante, attualmente si trova in coma, ma la situazione è destinata a migliorare. Nelle ultime ore non erano trapelate notizie, adesso un nuovo importante aggiornamento.

L’ultima notizia è arrivata direttamente da Terry Rymer, vincitore di cinque Bol D’Or e attualmente opinionista per Eurosport Uk. I medici potrebbero decidere di togliere il sistema di respirazione assistita. “L’equipe medica non può credere a come il suo corpo stia recuperando così in fretta”, spiega Rymer.

Gino Rea si è schiantato in un punto tragico della pista di Suzuka, lo stesso dell’impatto mortale di Daijiro Kato nel 2003. Secondo le prime indiscrezioni l’incidente è stato causato da un problema all’impianto frenante, ma sono ancora in corso accertamenti. Il pilota è stato subito soccorso, immobile e con il casco distrutto. Poi il trasferimento in ospedale, l’operazione e il coma. Adesso le ultime notizie positive.