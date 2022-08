A Winston-Salem avanza solo Sonego: out Fognini e Musetti

SportFair

Mentre vanno in scena le qualificazioni per l’US Open, in attesa di conoscere il tabellone, che verrà sorteggiato domani, e se Djokovic potrà partecipare o meno all’ultimo Slam della stagione, negli Stati Uniti va in scena un altro torneo, quello di Winston-Salem, dove sono scesi in campo tre italiani.

Di questi, purtroppo, solo uno è riuscito a staccare il pass per i quarti di finale: Lorenzo Sonego ha superato il suo avversario Tabilo in due set, aggiudicandosi la vittoria. Il match è terminato dopo un’ora e 24 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 6-1. Il torinese sfiderà Cressy al prossimo turno per un posto ai quarti di finale.

Turno amaro invece per Musetti e Fognini: il più giovane dei due ha ceduto al francese Gasquet dopo una battaglia di due ore e 19 minuti. Musetti si è arreso al terzo set col punteggio di 7-6, 4-6, 6-1. Il veterano Fognini, invece, è stato eliminato dal britannico Draper: il match è terminato dopo un’ora e 57 minuti, col punteggio di 2-6, 6-4, 1-6.