Zhang si ritira: Jasmine Paolini ai quarti di Palermo senza giocare

SportFair

Continua lo spettacolo dei tornei di tennis. Non solo Amburgo con Lorenzo Musetti che ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione, anche Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti del torneo di Palermo. La competizione per l’azzurra si era aperta con la vittoria contro la slovacca Schmiedlova con il netto risultato di 2-0 (6-3, 6-1).

La tennista italiana è già concentrata in vista dei quarti di finale. Jasmine Paolini, infatti, non è scesa in campo per la gara degli ottavi di finale e si è qualificata per i quarti di finale. Il motivo? La cinese Shuai Zhang ha accusato un problema fisico e non è stata in grado di scendere in campo.